POL-SU: Einbrecher hebeln Fenster auf

Troisdorf (ots) - Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bergeracker" in Troisdorf am Mittwoch (28.12.2016) gegen 18.00 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass die Türkette der Eingangstür von innen vorgelegt war. Sie ging auf die Rückseite des Hauses und sah, dass in ihrem Schlafzimmer Licht brannte. Die Troisdorferin verständigt die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Nachdem das Haus von den Polizisten umstellt worden war, durchsuchten die Beamten das Wohnhaus. Einen Einbrecher konnten die Einsatzkräfte nicht mehr antreffen. Der Unbekannte hatte in der Zeit seit 15.00 Uhr ein Fenster aufgebrochen und war eingestiegen. Er durchsuchte die Wohnräume und öffnete Schränke und Schubladen. Aus dem Schlafzimmer entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen etwas Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

