POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Lohmar (ots) - Am 28.12.2016 kam es gegen 13:00 Uhr in Lohmar auf der Bundesstraße 484 (B 484) in Höhe des Ortes Kreuznaaf zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines PKW Marke BMW war über die B 484 von Donrath kommend in Richtung Wahlscheid unterwegs. Nach Aussage von Zeugen überholte er, bevor er die Einmündung der Kreisstraße 15 (K 15) erreichte, mit hoher Geschwindigkeit mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Im Einmündungsbereich prallte der 18-jährige Lohmarer mit der Front des BMW gegen den linken hinteren Kotflügel eines 64-jährigen Lohmarers, der mit seinem PKW Mercedes nach links von der K 15 auf die B 484 abgebogen war, um in Richtung Donrath zu fahren. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge herumgeschleudert und so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 64-jährige erlitt schwere Verletzungen, er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Seine 52-jährige Beifahrerin sowie der BMW-Fahrer wurden ebenfalls verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallaufnahmegruppe hinzugezogen. Die B 484 wurde während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für etwa 2,5 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (Kü)

