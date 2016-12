POL-SU: Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Niederkassel (ots) - Am Dienstagmittag (27.12.2017/12.40 Uhr) hat ein 20-jähriger aus Kiel in Niederkassel beim Abbiegen von der Straße "Hummerich" auf die Rheidter Straße einen querenden Fahrradfahrer übersehen. Der 57 Jahre alte Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der junge Kieler wollte mit seinem BMW von der Straße "Hummerich" nach rechts auf die Rheidter Straße abbiegen. Er hielt mit seinem Wagen zunächst an der Haltlinie an. Da sich aus seiner Sicht von links kein Fahrzeug näherte, fuhr er bis zur Sichtlinie vor. Dabei überquerte er den in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Fahrradschutzstreifen entlang der Rheidter Straße. Auf diesem fuhr der 57-jährige Fahrradfahrer aus Niederkassel. Er war auf der Rheidter Straße in Richtung der Mondorfer Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zu einem leichten Kontakt zwischen PKW und Fahrrad. Der Radler kam zu Fall und zog sich einige Prellungen zu, die ambulant versorgt wurden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell