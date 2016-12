POL-SU: Einbrecher löst Alarmanlage aus

Lohmar (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (27.12.2016) gegen 18.50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Steinackerstraße in Lohmar eingestiegen. Nachdem er ein Badezimmerfenster auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen hatte, kletterte er in das Objekt. Dabei löste er die Alarmanlage des Wohnhauses aus und flüchtete vom Tatort. Offensichtlich hat er keine Beute gemacht. Der Schaden am Badezimmerfenster liegt bei rund 400,- Euro. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. Wie Sie ihr Haus vor Einbrecher schützen können, erfahren Sie bei den kostenlosen Beratungen der Polizei. Kontakt zu den Experten der Kriminalprävention unter der Telefonnummer 02241 541-4777. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell