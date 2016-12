POL-SU: Unfallauto zurück gelassen

Troisdorf (ots) - Heute Nacht (27.12.2016) gegen 02.15 Uhr wurde die Polizei zur Flughafenstraße nach Troisdorf-Altenrath gerufen. Nach Angaben eines Zeugen war ein PKW durch mehrere Vorgärten gefahren und von der Unfallstelle geflüchtet. Mit mehreren Streifenwagen rückten die Beamten zur Unfallörtlichkeit aus. Nach ersten Ermittlungen war der flüchtige PKW, ein grauer Toyota, der stark beschädigt und verlassen in der Straße "Auf dem Dahl" gefunden wurde, auf der Flughafenstraße in Richtung der Sülztalstraße unterwegs gewesen. In Höhe einer engen Linkskurve war der Wagen vermutlich gegen die Bordsteinkante gelenkt worden und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW durchfuhr mehrere Vorgärten und beschädigte Zäune und Zierpflanzen. Ein vor einem Haus abgestellter PKW wurde ebenfalls leicht beschädigt. Auch Mülltonnen, die zur Leerung bereit gestellt waren, wurden umgefahren. Der flüchtige Autofahrer konnte den PKW wieder auf die Flughafenstraße lenken und fuhr in Richtung der Sülztalstraße davon. Eines seiner Kfz-Kennzeichen blieb an der Unfallstelle zurück. Im Rahmen der Fahndung nach dem Flüchtigen wurde der Toyota aufgefunden. Personen waren nicht mehr im Fahrzeug. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen, wer mit dem Kleinwagen zum Unfallzeitpunkt unterwegs war, dauern an. Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell