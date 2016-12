POL-SU: Alkoholisiert gegen Mauer gefahren

Sankt Augustin (ots) - Am Morgen des ersten Weihnachtstag (25.12.2016) fuhr eine Polizeistreife auf der Frankfurter Straße in Sankt Augustin. Am Kreisverkehr zur Hauptstraße sahen die Polizisten in der Unterführung einen schwarzen VW Golf mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehen. Neben dem Fahrzeug stand der Fahrer des Wagens, ein 24-jähriger Siegburger. Offensichtlich war der 24-Jährige mit dem Golf auf der Hauptstraße in Richtung der Frankfurter Straße gefahren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung (eine Alkotest ergab an der Unfallstelle einen Wert von circa 1,2 Promille) hatte der Siegburger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Wand der Unterführung gefahren. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12500,- Euro. Der junge Mann gab auf der Polizeiwache eine Blutprobe ab. Seinen Führerschein hielten die Polizisten ein. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell