POL-SU: Seitenscheibe mit Nothammer eingeschlagen

Siegburg (ots) - Ein 46-jähriger Wohnungsloser ist am Freitag (23.12.2016) gegen 12.00 Uhr von mehreren Zeugen dabei beobachtet worden, wie er die Seitenscheibe eines in der Gneisenaustraße in Siegburg geparkten PKW mit einem Nothammer einschlug. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, die den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnte. Seine Beute, etwas Kleingeld aus der Mittelkonsole des Autos, händigte er an den Fahrzeugeigentümer aus. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er wurde nach Abschluss der Ermittlungen einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der mutmaßliche Täter ist wegen gleichgelagerter Delikten bereits polizeibekannt und war erst im November aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden, wo er eine Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten verbüßte. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell