POL-SU: Diesel-Diebstahl

Siegburg (ots) - Die Siegburger Polizei wurde heute Nacht (23.12.2016) durch eine Sicherheitsfirma alarmiert, weil sich zwei Personen mit Benzinkanistern an einem geparkten LKW auf einem Firmengelände an der Lindenstraße zu schaffen machten. Die Polizisten umstellten und durchsuchten das Betriebsgelände nach den Verdächtigen. Die mutmaßlichen Diesel-Diebe konnte nicht mehr angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnisse hatten die Täter den Zaun zum Firmengelände aufgeschnitten und den Tankdeckel vom Tank des Lastwagens entfernt. Ob es ihnen in der Kürze der Zeit gelungen ist Kraftstoff abzulassen, ist noch unklar. Hinweise an die Polizei Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

