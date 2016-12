POL-SU: Einbrecher gelingt die Flucht

Troisdorf (ots) - Als die Bewohnerin eines Hauses an der Katharinenstraße in Troisdorf gestern (22.12.2016) gegen 17.45 Uhr nach Hause kam, hörte sie nur noch die schnellen Schritte eines Einbrechers. Der Täter war durch den Garten an das Haus herangetreten. Er brach ein Fenster zum Wintergarten auf und anschließend eine Terrassentür. Bevor der Unbekannte jedoch zur Tat ansetzten konnte, wurde er durch die heimkehrende Hausbewohnerin gestört und floh ohne Beute. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen, konnte der Einbrecher unerkannt entkommen. Er verursachte einen Sachschaden von rund 1000,- Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Troisdorfer Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

