POL-SU: Minibagger entwendet

Niederkassel (ots) - In der Nacht von Dienstag (20.12.2016) auf Mittwoch (21.12.2016) ist vom Gelände einer Baumschule an der Spicher Straße in Niederkassel ein gelber Minibagger entwendet worden. Die Täter hatten ein Schloss am Tor aufgebrochen und waren so auf das Betriebsgelände gelangt. Vermutlich wurde der Minibagger des Typs Case CK32 mit einem Fahrzeug abtransportiert. Das Arbeitsgerät hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell