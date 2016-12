POL-SU: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Lohmar

Lohmar (ots) - Am 20.12.2016 gegen 17:45 Uhr war eine 50-jährige Fahrerin aus Rösrath mit seinem Pkw auf der Sülztalstraße aus Richtung Rösrath kommend in Richtung Lohmar unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "An der Burg Sülz" übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Pkw, den ein 56-jähriger Rösrather fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Sie wurden später zur Behandlung in ein Kölner Krankenhaus gebracht. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten an der Unfallstelle musste die Feuerwehr hinzu gezogen werden. Durch den Unfall und die notwendigen Folgemaßnahmen kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell