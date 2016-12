POL-SU: Pärchen nach Ladendiebstahl geflüchtet

Sankt Augustin (ots) - Am 20.12.2016 gegen 15:00 Uhr wurde ein südländisch aussehendes Paar beim Ladendiebstahl in einem Sankt Augustiner Bettengeschäft erwischt. Sie hatten zwei Kopfkissen im Wert von mehr als 200,- Euro entwendet und die Sicherungsetiketten entfernt. Als sie erwischt wurden, flüchteten sie mit der Beute zu einem blauen Opel Astra und fuhren davon. An dem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen mit GL-Kennung angebracht. Die Flüchtigen werden als 25 bis 30 Jahre alt und sehr schlank beschrieben. Der etwa 180 cm große Mann hat kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug eine schwarze Jacke. Die Begleiterin wird als 170 cm groß mit schwarzen gelockten Haaren beschrieben. Bei der Tat trug sie einen schwarzen Poncho. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell