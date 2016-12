POL-SU: Einbruch in Handwerksbetrieb

Sankt Augustin (ots) - Am 20.12.2016 gegen 07:00 Uhr bemerkte der Inhaber einer Heizungs- und Sanitärfirma in Sankt Augustin an der Straße "Am Bauhof", dass die Alarmanlage des Firmengebäudes wohl in der Nacht ausgelöst worden war. Bald darauf fand er ein aufgebrochenes Bürofenster sowie aufgehebelte Schranktüren und Schubladen vor. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Wer Verdächtiges in der Nacht zum 20.12.2016 beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell