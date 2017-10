POL-OE: Gefährdung des Straßenverkehrs

Finnentrop (ots) - Finnentrop - Am Montagabend meldete eine Zeugin gegen 19:30 Uhr einen VW, der von Schönholthausen in Richtung Müllen unterwegs war. Das Fahrzeug überfuhr Verkehrsinseln und war sogar entgegen der Fahrtrichtung in einem Kreisverkehr unterwegs. Eine Streife stellte kurz darauf fest, dass der Fahrzeugführer bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Bei Gegenverkehr wäre es wohl unweigerlich zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Auf Anhaltezeichen reagierte er ebenfalls nicht, obwohl die Beamten Blaulicht, das Signal Stopp Polizei, die Hupe und den Außenlautsprecher einsetzten. Erst an der Wohnanschrift konnte der 77-Jährige überprüft werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und er muss mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell