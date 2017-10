POL-OE: PKW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagnachmittag befuhr eine 49-Jährige um 15:55 Uhr mit ihrem Smart die Plettenberger Straße (L 697) von Attendorn nach Windhausen. In einer Rechtskurve kam ihr ein PKW entgegen, der hart an der Mittellinie, allerdings nicht auf ihrer Fahrspur, fuhr. Die 49-Jährige erschrak, lenkte ruckartig nach rechts und der PKW brach hierdurch auf der regennassen Fahrbahn mit dem Heck aus. Anschließend überschlug sich der Smart in der Böschung und landete danach wieder auf der Fahrbahn. Der PKW wurde hierdurch erheblich beschädigt, die Fahrzeugführerin jedoch glücklicherweise nur leicht an einer Hand verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 EUR.

