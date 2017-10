POL-OE: Einbruch in Büroräume

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zu Büroräumen einer Firma in der Straße Zum Kalkofen in Mecklinghausen verschafft hatten. Die Täter hatten die Tür zu einem Lager aufgehebelt und waren so in die angrenzenden Büroräume gelangt. Das Büro wurde durchsucht, anscheinend fanden die Täter aber keine für sie interessante Beute. So blieb es bei geringem Sachschaden.

