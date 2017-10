POL-OE: PKW beschädigt und geflüchtet

Olpe (ots) - Olpe - Am Dienstag stellte ein LKW-Fahrer seinen blauen VW Corsa gegen 04:30 Uhr auf dem Betriebshof einer Spedition im Saßmicker Hammer ab. Der Opel stand in einer Reihe mit anderen geparkten PKW. Gegen 08:00 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass der Opel nicht auf gleicher Höhe mit den anderen Fahrzeugen stand. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass der Opel am Heck Beschädigungen aufwies und offenbar durch einen Anstoß um ca. 1 Meter nach vorn geschoben worden war. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Aufprall unerkannt entfernt. Der Schaden am Corsa beläuft sich auf 1.500 EUR.

