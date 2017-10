POL-OE: Papiermülltonnen brannten

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagmorgen stellte ein 22-Jähriger auf dem Weg zur Arbeit gegen 05:20 Uhr in der Soester Straße den Brand zweier Papiermülltonnen neben einem Wohnhaus fest. Der Brand wurde durch die Löschgruppe Ennest gelöscht, Schaden an dem Wohngebäude entstand nicht. Der Melder klagte über leichte Atembeschwerden und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Olper KriPo hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 150 EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell