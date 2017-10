POL-OE: Missbrauch von Notrufen

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Sonntagabend meldete um 18:58 Uhr eine 32-Jährige aus einem kleinen, zur Stadt Attendorn gehörenden Dorf per Notruf 110, bei ihr sei eingebrochen worden. Eine Streife stellte an der Wohnung zwar eine beschädigte Fensterscheibe fest, weitere Hinweise auf einen Einbruch ergaben sich jedoch nicht. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort erklärte ein Zeuge, die Anruferin habe die Scheibe in einem Beziehungsstreit selbst mit einer Gießkanne eingeworfen. Es folgte eine Strafanzeige wegen Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat.

