POL-OE: LKW zu schnell und ohne Versicherungsschutz

Drolshagen (ots) - Drolshagen - Am Sonntagmittag wurde auf der B 54/55 in Wenkhausen um 13:51 Uhr ein LKW mit Zulassung in Viersen mit einer Überschreitung um 28 km/ h vom Radarwagen gemessen. Hierbei wurde festgestellt, dass außerdem für das Fahrzeug seit Mai 2017 kein Versicherungsschutz mehr besteht. Es folgten die entsprechenden Anzeigen gegen den 39-jährigen Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell