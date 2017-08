POL-OE: Trickdiebstahl

Attendorn (ots) - Attendorn - In den letzten Tagen wurde mit der Tageszeitung ein Werbeflyer verteilt, in dem für den Ankauf von Pelzen und anderen Wertgegenständen geworben wurde. Der 53-jährige Sohn einer 86-jährigen Seniorin nahm telefonisch Kontakt auf und vereinbarte einen Termin, um ggf. zwei Pelzmäntel zu veräußern, für die telefonisch ungesehen 5.000 EUR angeboten wurden. Am Dienstagnachmittag erschienen dann um 13:30 Uhr pünktlich zwei Personen an der Wohnanschrift. Nach kurzem Vorgespräch wurde gefragt, ob auch Gold zu verkaufen sei und die Geschädigte übergab einem der Männer eine Goldkette zur Prüfung. Im weiteren Verlauf redete der Ankäufer derart intensiv auf die Geschädigte und ihren Sohn ein, dass beide nicht bemerkten, dass er die Kette im Wert von 150 EUR nach dem Wiegen einsteckte und später nicht zurückgab. Dass das Duo wie vereinbart am kommenden Samstag die beiden Pelzmäntel abholen und dafür 5.000 EUR zahlen wird, wurde im Nachgang als unwahrscheinlich bewertet und eine Strafanzeige erstattet. Die Personen wurden wie nachstehend beschrieben:

Ankäufer: ca. 170 cm groß, südeuropäisches Aussehen, dunkles, volles Haar, seriös gekleidet, schwarze Hose, weißes Hemd, Krawatte, sprach deutsch mit Akzent Begleiter: ca. 165 cm groß, schwarzes Haar, Halbglatze, Schnauzbart, seriös gekleidet, schwarze Hose, blaues Hemd, blieb passiv und sprach

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell