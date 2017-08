POL-OE: Fahrrad aus Kellerverschlag gestohlen

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Dienstagnachmittag bemerkte der Eigentümer eines Pedelec gegen 18:00 Uhr, dass sein Fahrrad nicht mehr in dem verschlossenen Kellerraum im Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße stand. Abgestellt hatte er das Rad dort am Nachmittag des 02.08.2017. Ein unbekannter Täter hatte das Schloss des Bretterverschlages entfernt und das Fahrrad mitgenommen. Der Akku befand sich allerdings nicht am Rad, da der Geschädigte diesen in der Wohnung zum Aufladen aufbewahrt hatte. Das neuwertige Rad in der auffälligen Farbkombination blau-violett mit gelbem Oberrohr hat ohne Akku einen Wert von 2.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell