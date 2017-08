POL-OE: Briefträger von Hund gebissen

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Dienstagnachmittag war ein 26-jähriger Auslieferungsfahrer gegen 14:15 Uhr damit beschäftigt, ein Paket zuzustellen. Als er an der Anschrift am Südwall an der Klingelleiste nach dem Namen suchte, kam ein Hund aus der offenen Haustür gelaufen, sprang den Geschädigten an und biss ihn in den Unterarm. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell