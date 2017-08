POL-OE: Auf glatter Fahrbahn mit Zweirad gestürzt

Olpe (ots) - Olpe - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 67-Jähriger aus Süddeutschland um 13:35 Uhr mit seinem Roller die Bruchstraße in Richtung Am Bratzkopf. Am Kreisverkehr musste er abbremsen, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Hierbei kam er auf der regennassen und durch Kraftstoff oder Öl verschmutzten und daher schlüpfrigen Fahrbahn zu Fall. Der Rollerfahrer zog sich bei dem Sturz eine Verletzung an der Schulter zu, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am Roller entstand 400 EUR Sachschaden. Die Fahrbahn wurde durch den Bauhof gereinigt. Hinweise auf den Verursacher der Verunreinigung konnten nicht erlangt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell