POL-OE: Mit Krad auf geparkten PKW aufgefahren

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagnachmittag wollte eine 54-Jährige um 12:55 Uhr aus Neubrandenburg mit ihrer Honda vom Parkplatz eines Imbiss in Hohen Hagen losfahren. Aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Krad und prallte in das Heck eines geparkten BMW. Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Zudem entstand 5.500 EUR Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell