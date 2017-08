POL-OE: LKW-Auflieger beschädigt

Lennestadt (ots) - Lennestadt - Am vergangenen Wochenende wurden von unbekannten Tätern an einem in Neukamp abgestellten LKW-Auflieger mit Zulassung im Hochsauerlandkreis zwei Reifen auf der rechten Seite und die Plane auf der gesamten linken Seite aufgeschnitten. Der Sachschaden beträgt 5.000 EUR.

