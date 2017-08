POL-OE: Graffiti-Sprayer erwischt

Olpe (ots) - Olpe - Am Montagabend beobachtete eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit um 19:20 Uhr zufällig vier Jugendliche, wie sie in Sondern am Strandweg mit einer Spraydose ein Graffiti auf einem dortigen Verteilerkasten der Telekom anbrachten. Auf Ansprache rannten sie davon, konnten aber mit Unterstützung von weiteren alarmierten Anwohnern, auf dem Bahnhofsgelände gestellt und festgehalten werden. Die hinzugerufene Streife stellte die Personalien der vier Tatverdächtigen aus Siegen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren fest, auf die nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zukommt. Einer der Tatverdächtigen führte im Rucksack Sprühflaschen mit Lackfarbe und Handschuhe mit. Im Umfeld wurden weitere, gleichartige Graffiti auf Verkehrszeichen, an einer Hauswand und einem Brückenpfeiler festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 500 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell