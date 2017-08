POL-OE: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Olpe (ots) - Olpe - Am Montagnachmittag befuhr ein 54-Jähriger aus Finnentrop um 17:09 Uhr mit seinem Mercedes SLK die Ausfahrt eines Parkplatzes an der L 563, um nach rechts in Richtung Rhode abzubiegen. Beim Queren des neben der Landstraße verlaufenden Radweges übersah er einen für ihn von rechts kommenden 36-jährigen Radfahrer aus Attendorn. Der in Richtung Talbrücke Sondern fahrende Radfahrer konnte mit seinem Pedelec nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem vorderen rechten Kotflügel des PKW. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt insgesamt 1.300 EUR.

