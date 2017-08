POL-OE: Unfallflucht

Olpe (ots) - Olpe - Am Montagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 16:00 und 16:30 Uhr ein auf dem Gelände eines Supermarktes in der Martinstraße geparkter Dacia Logan von einem anderen Fahrzeug an der Seite hinten links erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Dacia stand mit der Front zum Ufer des Olpebachs. Der Sachschaden beträgt 4.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell