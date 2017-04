POL-OE: Attendorn - Werkzeug und Geräte aus Scheune gestohlen

Attendorn (ots) - Zwischen Mittwoch- und Dienstagmorgen ließen unbekannte Täter Werkzeug und Gerätschaften im Wert von ca. 3.000 Euro aus einer Feldscheune nahe der Ortschaft Attendorn-Uelhof mitgehen. Die Diebe hebelten die Eingangstür auf und gelangten ins Innere der Scheune. Daraus entwendeten sie einen Laubbläser, eine Schlagbohrmaschine, eine Schubkarre und diverse Werkzeuge. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Sie richteten an der aufgebrochenen Tür Schäden in Höhe von ca. 300 Euro an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell