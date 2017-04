POL-OE: Olpe - Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe (ots) - In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in Thieringhausen ein.

Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen ein Holzelement aus der Eingangstür und stiegen durch die entstandene Öffnung ins Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten auf drei Etagen nach lohnenswertem Diebesgut, ließen aber nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine geringe Menge alkoholischer Getränke und einen Aschenbecher mitgehen. Beim gewaltsamen Öffnen der Haustür entstanden Schäden in Höhe von 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell