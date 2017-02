POL-OE: Finnentrop - 15-jähriger Rollerfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Finnentrop (ots) - Am Donnerstagnachmittag musste ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Serkenroder Straße mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 15-jährige Rollerfahrer aus Finnentrop war gegen 15:30 Uhr auf der Serkenroder Straße aus Richtung Bamenohler Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Theodor-Fontane-Straße übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Der 21-jährige Fahrer des Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Kleinkraftrad. Beim Aufprall zog sich der 15-jährige Zweiradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 1.800 Euro. Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Finnentrop erschienen am Unfallort und reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell