POL-OE: Attendorn - Autofahrer bei Wendemanöver leicht verletzt

Attendorn (ots) - Ein 22-jähriger Autofahrer aus Lüdenscheid zog sich am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Ihnestraße leichte Verletzungen zu. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Olpe bog gegen 16:40 Uhr von der L 539 aus Richtung Attendorn auf die Ihnestraße in Richtung Meinerzhagen ab. Unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich wendete er sein Fahrzeug, um von der L 539 wieder nach rechts in Richtung Olpe abzubiegen. Mit diesem Manöver wollte er schneller die Baustelle an der Ihnebrücke passieren, da sich vor der Baustellen-Ampel eine längere Schlange gebildet hatte. Beim Wenden übersah er jedoch einen nachfolgenden 22-jährigen Autofahrer. Trotz Vollbremsung konnte der 22-Jährige den Zusammenstoß mit dem wendenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Bei der Kollision verletzte er sich leicht. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw beträgt etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell