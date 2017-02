POL-OE: Lennestadt - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Lennestadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hundemstraße in Altenhundem erlitten am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer leichte Verletzungen. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Lennestadt befuhr die Hundemstraße gegen 15:15 Uhr aus Richtung Kirchhundem und beabsichtigte am Ortseingang von Altenhundem nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Auf Grund Gegenverkehrs musste er seinen Pkw anhalten. Eine nachfolgende 18-jährige Autofahrerin aus Kirchhundem bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Beim Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die verletzte Unfallverursacherin und transportierte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Unfallgegner, der 39-jährige Lennestädter, begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An den beiden beteiligten Pkw entstanden Schäden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell