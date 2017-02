POL-OE: Olpe - Münzgeld bei Einbruch in Lagerhalle entwendet

Olpe (ots) - Am Mittwochabend drangen unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma in der Straße Am Breithammer in Olpe-Friedrichsthal ein. Die Einbrecher warfen ein Fenster auf der Rückseite der Lagerhalle mit einem Pflasterstein ein und stiegen über die entstandene Öffnung in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. In einem unverschlossenen Stahlschrank wurden sie fündig und entwendeten daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen am Tatort Schäden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell