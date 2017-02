POL-OE: Attendorn - Fahrzeuge beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Attendorn (ots) - Unbekannte vergriffen sich in den vergangenen Tagen im Bereich Attendorn an mindestens drei Fahrzeugen. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochmittag entwendeten unbekannte Täter die Kennzeichen von einem am Wassertor abgestellten Pkw. Außerdem schlugen sie die Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein, rissen Türgriffe ab und zerstörten einen Außenspiegel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen ebenfalls unbekannte Täter im Gewerbegebiet Askay und in der Flensburger Straße zu. Im Askay ließen die Diebe das Kennzeichen eines Sattelaufliegers mitgehen. An einem in der Flensburger Straße geparkten Pkw knickten sie die Heckscheibenwischer und die Antenne ab. Bei den drei Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 700 Euro.

