POL-OE: Lennestadt - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Lennestadt (ots) - Am Dienstagabend ging der Polizei ein 18-jähriger Autofahrer aus Lennestadt ins Netz, der ohne Führerschein am Steuer in Grevenbrück unterwegs war. Der 18-Jährige wurde gegen 21 Uhr von einer Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Kölner Straße angehalten und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Auto musste er am Anhalteort abstellen. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie erstatteten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen die verantwortliche Fahrzeughalterin wurde ein Verfahren eingeleitet, da sie zuließ, dass der 18-Jährige mit ihrem Pkw fuhr.

