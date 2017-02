POL-OE: Verkehrsunfall mit Verletzten

Lennestadt (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 14.05 Uhr, befuhren eine 38-jährige und eine 46-jährige Frau mit ihren Pkw die B 55 in Richtung Grevenbrück. In Bonzelerhammer fuhr die 38-Jährige in einen Waldweg und wendete ihren Pkw. Hierbei beachtete sie nicht den nachfolgenden Pkw der 46-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision verletzten sich die Frauen und wurden zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8500,- Die B 55 musste über 1 Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell