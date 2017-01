POL-OE: Attendorn - Autofahrerin bei Vorfahrtverstoß leicht verletzt

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ihnestraße in Petersburg Bild-Infos Download

Attendorn (ots) - Eine verletzte Verkehrsteilnehmerin und Schäden in Höhe von 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Ihnestraße in Attendorn-Petersburg. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Plettenberg befuhr gegen 16:00 Uhr die Alte Handelsstraße und beabsichtigte nach links auf die Ihnestraße in Richtung Attendorn abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den Pkw eines 49-jährigen Autofahrers aus Attendorn, der auf der Ihnestraße in Richtung Meinerzhagen unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung konnte der 49-Jährige die Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß zog sich die 18-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst vom Unfallort entfernt.

