POL-OE: Olpe - Autofahrer landet in Leitplanke und erleidet Schock

Olpe (ots) - Am Sonntagnachmittag kam ein 59-jähriger Autofahrer bei der Kollision mit der Leitplanke an der B55 in Höhe Hüppcherhammer mit leichten Verletzungen davon. Der 59-jährige Fahrzeugführer aus Wülfrath befuhr die B55 von der Autobahnanschlussstelle Olpe in Richtung Drolshagen. Am Kreisel "Hüppcherhammer" geriet er mit seinen Rädern auf den Bordstein des Kreisverkehrs und verlor die Gewalt über sein Fahrzeug. Er schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und stieß gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall erlitt er einen Schock. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

