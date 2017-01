POL-OE: Drolshagen - Einbrecher bei Tatausführung gestört

Drolshagen (ots) - Am Sonntagabend brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Drolshagen-Bleche ein. Der Einbrecher gelangte über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung im Kellergeschoss des Hauses in der Straße "Oberm Garten". Beim Öffnen des Fensters fiel ein Blumentopf von der Fensterbank und zerschellte auf dem Fußboden. Vermutlich zog sich der Täter danach zunächst zurück, um aus der Entfernung zu beobachten, ob jemand auf seinen Einbruch aufmerksam geworden war. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die "Luft rein war", kehrte er zum Tatort zurück. Auf der Suche nach Diebesgut hebelte er in der Kellergeschosswohnung eine Innentür auf. Dabei erzeugte er wieder laute Geräusche, durch die die Bewohner in der darüber liegenden Wohnung aufmerksam wurden. Als der Täter bemerkte, dass er entdeckt worden war, nahm er Reißaus und floh unerkannt und ohne Beute durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Er hinterließ am Tatort Schäden in Höhe von ca. 300 Euro.

