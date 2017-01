POL-OE: Finnentrop - Pkw landet in Vorgarten / Polizei fahndet erfolgreich nach flüchtigem Pkw

Finnentrop (ots) - Am Donnerstagnachmittag flüchtete ein Autofahrer von einer Unfallstelle an der Hollenbocker Straße in Heggen, nachdem er mit seinem Pkw zuvor wegen unangepasster von der Fahrbahn abkam und in einem Vorgarten landete.

Der Unfallfahrer befuhr gegen 17:25 Uhr die Hollenbocker Straße talwärts von Hollenbock in Richtung Heggen. Am Ortseingang von Heggen kam er in Höhe einer Fahrbahnverschwenkung wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Gehweg in den Vorgarten eines Wohnhauses an der Einmündung zur Straße Am Lüdenstein. Dabei überfuhr er zwei Verkehrszeichen. Dem reaktionsschnellen Verhalten einer 26-jährigen Fußgängerin ist es zu verdanken, dass sie und ihre 55-jährige Mutter nicht von dem schleudernden Pkw auf dem Gehweg erfasst wurden. Als die 26-Jährige Bremsgeräusche hörte, drehte sie sich um und erkannte den auf sie zurasenden Pkw. Sie packte ihre Mutter geistesgegenwärtig am Arm und zog sie vom Gehweg auf die benachbarte Wiese. Der Pkw rutschte nur wenige Zentimeter an ihnen vorbei in den Vorgarten. Nachdem der Unfallwagen dort zum Stillstand gekommen war, setzte der Fahrer unvermittelt zurück und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Hauptstraße. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Flüchtenden ablesen und die Polizei verständigen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei den flüchtigen Pkw kurze Zeit später in Finnentrop an. Das Fahrzeug war unfallbeschädigt und mit vier Personen besetzt, unter anderem mit dem 39-jährigen Fahrzeughalter aus Finnentrop auf dem Rücksitz. Alle Fahrzeuginsassen machten teils widersprüchliche Angaben, wer den Pkw zur Unfallzeit gefahren hatte. Der Fahrzeughalter stand unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinwirkung. Ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Die Polizeibeamten brachten den 39-Jährigen, gegen den sich nun die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Zusammenhang mit dem Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss konzentrieren, ins Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern derzeit noch an.

