POL-OE: Olpe - Trickdiebe erbeuten Bargeld

Olpe (ots) - Zwei unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagnachmittag bei einem Trickdiebstahl in einem Geschäft in der Westfälischen Straße in Olpe Bargeld in Höhe von 800 Euro. Die beiden Diebe betraten das Geschäft gegen 16:00 Uhr und verwickelten den Inhaber in ein Verkaufsgespräch. Während des Gesprächs begab sich einer der Männer für eine kurze Zeit in das Obergeschoss, wo sich neben Ausstellungsräumen ein Büro befindet. Als er wieder zurückkehrte, verließen beide Männer das Geschäft wieder, ohne etwas gekauft zu haben. Erst als sie über alle Berge waren, stellte der Geschäftsinhaber fest, dass sie das Bargeld aus dem Büro im Obergeschoss entwendet hatten. Der Geschädigte beschrieb die beiden Trickdiebe als 40 - 45 Jahre alte Männer. Einer war etwa 1,75 Meter groß, schwarz gekleidet und trug schwarze, nach hinten gegelte Haare. Er sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent. Der andere war 1,80 bis 1,90 Meter groß und wies eine schlaksige Figur auf. Er hatte hagere Gesichtszüge und trug eine graue Tarnjacke. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache Olpe unter Telefon 02761/9269-5100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell