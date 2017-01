POL-OE: Olpe - Zigarettenautomat aufgebrochen

Olpe (ots) - In der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter einen in der Straße An den Hässeln in Oberveischede aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Die Diebe schlugen in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr zu. Mit Hebelwerkzeug und einem Trennschneider konnten sie den Automaten gewaltsam öffnen. Sie entwendeten die darin befindlichen Zigarettenschachteln und die Wechselgeldkassette. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unbekannt, der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

