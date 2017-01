POL-OE: Olpe - Zwei Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Olpe (ots) - Am Mittwochnachmittag und am Donnerstagmorgen wurden zwei Fußgänger in der Olper Innenstadt von Pkw angefahren und verletzt.

Am Mittwochnachmittag wurde zunächst eine 19-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Bahnhofstraße auf die Motorhaube eines Pkw aufgeladen und leicht verletzt. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Olpe befuhr gegen 16:45 Uhr die Bruchstraße und bog am Kreisverkehr auf die Bahnhofstraße ab. Beim Abbiegen übersah er die 19-jährige Fußgängerin aus Finnentrop, die die Bahnhofstraße über einen Zebrastreifen überquerte. Die 19-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und rutschte von dort auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich die leichten Verletzungen zu. Sie benötigte keine sofortige medizinische Hilfe. An der Motorhaube des Pkw entstanden leichte Schäden in Höhe von ca. 500 Euro.

Am Donnerstagmorgen zog sich ein weiterer 19-jähriger Fußgänger bei der Kollision mit einem Pkw ebenfalls leichte Verletzungen zu. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Olpe war gegen 07:40 Uhr auf der Erzbergerstraße in Richtung Bruchstraße unterwegs, als er den 19-jährigen Mann aus Wenden beim Überqueren eines Zebrastreifens vor dem Kreisverkehr an der Bruchstraße übersah. Beim Aufprall gegen die Fahrzeugfront erlitt der junge Verkehrsteilnehmer

