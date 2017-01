POL-OE: Lennestadt - 19-Jähriger kippt mit Traktor um

Umgekippter Traktor auf der B 55 am Ortsausgang Bilstein Bild-Infos Download

Lennestadt (ots) - Am Mittwochabend zog sich ein 19-jähriger Mann aus Lennestadt leichte Verletzungen zu, als er mit seinem Traktor auf der B 55 in Bilstein auf die Seite kippte. Der junge Mann war mit seinem Gefährt gegen 22:00 Uhr in Richtung Kirchveischede unterwegs, als er am Ortsausgang von Bilstein mit dem hinteren linken Reifen auf die Verkehrsinsel der Fahrbahnverschwenkung geriet. Um nicht in den Gegenverkehr zu kommen, lenkte er den Traktor ruckartig nach rechts in Richtung seines Fahrstreifens. Er verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, das auf die Fahrerseite umkippte. Der 19-Jährige erlitt beim Umkippen leichte Verletzungen. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. An dem Traktor entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und Bergung des beschädigten Traktors musste die Fahrbahn kurzzeitig für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell