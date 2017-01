POL-OE: Lennestadt - 19-jährige Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem Pkw

Lennestadt (ots) - Am Mittwochabend kam eine 19-jährige Autofahrerin nach einem Alleinunfall auf der Landstraße zwischen Meggen und Halberbracht mit leichten Verletzungen davon. Die 19-jährige Frau aus Lennestadt befuhr um kurz vor 20:00 Uhr die Landstraße bergwärts in Richtung Halberbracht, als sie vermutlich auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Gewalt über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen rutschte über eine schneebedeckte Fläche und stieß gegen eine steile Böschung. Beim Aufprall gegen die Böschung überschlug sich der Pkw und blieb auf der Fahrerseite liegen. Entgegen der ersten Meldung, dass die Fahrzeugführerin hinter ihrem Steuer eingeklemmt war, konnte sie sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn während der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallfahrzeugs für etwa eine halbe Stunde für den gesamten Fahrzeugverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell