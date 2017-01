POL-OE: Olpe - Einbruch in Café

Olpe (ots) - In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Café in der Oberveischeder Straße in Oberveischede ein. Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen 21:00 Uhr am Dienstagabend und 04:20 Uhr am Mittwochmorgen die Doppelverglasung der Eingangstür ein und gelangten ins Gebäude. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, ließen jedoch nach bisherigen Ermittlungen nichts mitgehen. Sie richteten Schäden in Höhe von ca. 500 Euro an der Eingangstür an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell