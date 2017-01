POL-OE: Olpe - Einbrecher durch zurückkehrende Bewohnerin gestört

Olpe (ots) - Am Dienstagabend suchten Einbrecher ein Wohnhaus in der Straße "An der Baumschule" in Rhode auf. Als die 34-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses am Abend nach Hause kam und das Garagentor mit ihrer Fernbedienung öffnete, sah sie von außen, wie das Licht in der Küche ein- und wieder ausgeschaltet wurde. Da sich zu dieser Zeit kein Berechtigter im Haus aufhalten konnte, ging sie von einem Einbruch aus und verständigte die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten stellten am Tatort fest, dass unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus eingestiegen waren. Die ungebetenen Gäste waren beim Eintreffen der Polizei bereits unerkannt und in unbekannte Richtung aus dem Haus geflüchtet. Sie hatten zuvor einige Räumlichkeiten nach Diebesgut abgesucht, mussten ihr Vorhaben aber vermutlich vorzeitig beenden, weil die 34-jährige Bewohnerin zu ihrem Haus zurückkehrte. Sie flüchteten über ein weiteres rückwärtig gelegenes Fenster. Der angerichtete Schaden am aufgebrochenen Fenster beträgt ca. 300 Euro.

