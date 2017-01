POL-OE: Olpe - Mit Drogen am Steuer erwischt

Olpe (ots) - Am späten Dienstagabend hielt eine Polizeistreife einen 36-jährigen Autofahrer aus Bergneustadt auf der Straße "In der Wüste" an. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, die auf die Einnahme von berauschenden Mitteln hindeuteten. Ein Drogenvortest an Ort und Stelle ergab, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Daher war eine Blutentnahme auf der Wache fällig. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten zwei kleine Behälter mit einer Substanz, bei der es sich vermutlich um Amphetamin handelte. Die Behälter wurden sichergestellt. Den 36-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie wegen illegalen Drogenbesitzes.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell